Spet zbirajo pomoč za žrtve vojne v Ukrajini

Občina Dolina je občutljiva na humanitarno krizo, ki je posledica vojne v Ukrajini, zato se je postavila v stik s kulturnim društvom Rodnik v Trstu, ki med drugim združuje pripadnike ukrajinske skupnosti v tem mestu. Iz tega sodelovanja je v mesecu marcu steklo zbiranje materiala, namenjenega osebam v stiski. Takrat je rezultat presegel pričakovanja.

Sedaj, ko je minilo več mesecev, je ukrajinsko-rusko-italijansko kulturno društvo Rodnik izrazilo potrebo, da se zbiralna akcija ponovi; del zbranih življenjskih potrebščin bodo poslali v Ukrajino, preostali del pa bodo razdelili med ukrajinske družine v Trstu. Še posebej so potrebni: hrana za otroke (za dojenčke homogenizirana sestavljena živila, mleko v prahu, piškoti, liofilizirane kašice, malice in podobno), plenice za otroke in odrasle, zimska oblačila za otroke (za deklice in dečke), tople odeje, proizvodi za osebno higieno za otroke in odrasle.

Ker je društvo Rodnik opozorilo na to potrebo, so se vodstvo občine, občinska civilna zaščita in Prostovoljno gasilsko društvo Breg dogovorili za novo zbiralno akcijo, ki bo potekala v petek od 18. do 21. ure na sedežu civilne zaščite v Boljuncu. Darovalce prosijo, naj po možnosti spravijo hrano in blago v torbe ali škatle, da jih bo lažje prevažati. Vnaprej se zahvaljujejo vsem, ki bodo karkoli darovali, ter prostovoljcem, ki bodo sodelovali pri tej plemeniti pobudi.