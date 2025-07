Spet združili moči za skupno šagro v Hribenci

Ta konec tedna, od petka, 11. julija do nedelje, 13. julija, bo v parku Hribenca v Zabrežcu spet veselo. Domače društvo Slovenec in SKD Slavec iz Ricmanj in Loga namreč s skupnimi močmi spet prirejata, po lanski zelo uspeli ediciji, poletno šagro. SKD Slovenec sicer že več kot 50 let prireja na začetku junija na tem kraju poletni praznik, vrsto let kot Praznik vina, zadnje izvedbe pa kar preprosto pod imenom Šagra. SKD Slavec pa v Ricmanjih ne prireja šagre že od leta 2003 in želja predvsem mladih članov društva je bila, da bi jo znova obnovili.

S skupno šagro bosta društvi še bolj popestrili dobrososedske odnose, saj v sklopu obeh že več kot 35 let deluje Mešani pevski zbor Slovenec - Slavec. Šagra pa ima poleg tega, da je pomemben vir dohodka za društveno delovanje, tudi družbeni pomen, saj okoli sebe združi lepo število ljudi, ki pridno pomagajo pri delu.