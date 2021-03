Spletna Prešernova proslava ob glasbi, plesu in slovenski besedi (video)

Glasba, ples in slovenska beseda. Te tri besede najbolje opišejo spletno Prešernovo proslavo Slovenske prosvete, pri kateri sta kot običajno sodelovala tudi Društvo slovenskih izobražencev (DSI) in revija Mladika. V njej so se namreč stalno prepletali vsi tri elementi: ob glasbenih vložkih gojencev Glasbene matice so umetnice plesale na različnih prizoriščih, igralci Radijskega odra pa so prebirali odlomke iz nagrajenih besedil 49. literarnega natečaja revije Mladika.