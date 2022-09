Spodbujajo javni prevoz z ugodnejšimi vozovnicami

Nekatere šole so že začele s poukom, druge še bodo. Kot pred vsakim začetkom šolskega leta, morajo tudi tokrat starši in šolarji poskrbeti za cel kup stvari. Tiste, ki se do šole vozijo z avtobusi, tudi za vozovnice. Dežela FJK tudi letos želi spodbujati javni prevoz z ugodnejšimi vozovnicami, in sicer tako, da je letne vozovnice mogoče kupiti s 50-odstotnim popustom. Ceno subvencionirane vozovnice je mogoče znižati še za 60 evrov po zaslugi ministrskega bonusa za dijake in študente do 26. leta starosti. To ugodnost lahko izkoristijo družine, katerih količnik Isee ne presega 35 tisoč evrov. Dodatne informacije o vseh teh ugodnostih je mogoče dobiti na spletni strani tržaškega mestnega prevoznika.

O subvencioniranih vozovnicah, novem voznem redu, avtobusnih linijah ter o sistemu mestnega prometa na sploh pa smo pred ponedeljkovo uvedbo zimskega voznega reda spregovorili s predsednikom tržaškega mestnega prevoznika Trieste Trasporti Mauriziem Marzijem Wildauerjem, ki je to funkcijo prevzel letos spomladi.

Ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Mislim, da smo se dobro pripravili. Kot v preteklosti, bomo tudi letos poskusili ugoditi potrebam dijakov in študentov in bomo uvedli avtobusne linije, ki jim bodo olajšale pot do šole. Njim bodo namenjene linije 55, 56 in 57. Prva bo ob 7.20 štartala iz Barkovelj in bo namenjena v Ul. Cantù, druga bo šla iz Milj proti Ul. Valerio ob 6.50 in 7.13, tretja pa bo ob 7. uri štartala iz Nabrežine in šolarje pripeljala vse do Trga Gioberti pri Sv. Ivanu. Za vse te linije je predvidena vožnja nazaj domov tudi po pouku.

Maske na avtobusih bodo še naprej obvezne?

Vsaj do konca septembra ja, za naprej pa še ne vemo. A po neuradnih virih kaže, da bo na avtobuse še naprej treba vstopati z maskami.

Za Trieste Trasporti sta dve naporni leti. Lani jeseni prevoznik ni bil v stanju zagotavljati vseh storitev, saj je imel velike težave z zaposlenimi, ki niso imeli covidnega potrdila, brez katerega pa takrat ni bilo mogoče v službo. Zdaj vam velike skrbi povzroča rast cen energentov, ki je nedvomno med najbolj perečimi temami letošnjega leta. Koliko bo rast cen goriv vplivala na vašo blagajno?

V prvem polletju letošnjega leta se je cena goriv zvišala za 25 odstotkov, kar pomeni, da bo naš račun ob koncu leta težji za kar tri milijone evrov.

Bo zaradi teh podražitev trpela kakovost storitev?

Ne, mi bomo še naprej zagotavljali visoko kakovost storitev in našim potnikom se ni treba bati, da bi bili oškodovani. Tudi cene vozovnic se ne bodo podražile.