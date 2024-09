Spolne usluge v sanitarijah burijo duhove

Tržaško mestno središče odkriva najstarejši poklic. V teh dneh buri duhove domnevno seksualno dogajanje v moških javnih straniščih pod Trgom Ponterosso.Krajani so poročali o vrvežu moških, ki naj bi se stranišč posluževali v ne strogo straniščne namene. Govor je bil o tujcih in krajanih, ki so se posluževali - proti plačilu - spolnih uslug.

Novico je v petek objavil časnik Il Piccolo, ko je Občina Trst oznanila, da bodo stranišča zaprli. Zatem je župan Roberto Dipiazza obljubil, da bodo za red poskrbeli lokalni policisti, stranišča pa ostajajo, kot smo se prepričali na lastne oči, odprta. Veliko zanimanja je medtem vzbudila reportaža kanala Telequattro. Novinar Gianluca Paladin je med obiskom stranišč srečal Tržačana srednjih let, ki naj bi skrbel za organizacijo intimnih srečanj med moškimi. Ko je ta zagledal kamere, se je razjezil na ekipo.

Na vratih naj bi celo bili ceniki uslug, česar pa ne moremo potrditi, saj je bilo med našim obiskom vse zakrito s flomastrom. Kar je bilo od domnevnega cenika razvidno, pa nas ni spominjalo na cenik, kot tudi nismo v besedah prepoznali terminologije za nobeno spolno dejanje. Med včerajšnjim obiskom tudi nismo opazili ničesar nenavadnega, razen močnega smrada po urinu ter nalepke nogometne ekipe Sturm Graz.