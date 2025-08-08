Spomenik v Bazovici znova na svojem mestu v spomin in opomin

Spomenik bazoviškim junakom se od danes spet ponosno dviga v nebo. Slabih sedem mesecev potem ko je zaradi močne burje nanj padla bližnja cedra, ki je kamnito obeležje zlomila na tri kose, so se obnovitvena dela v glavnem zaključila. Mesec dni pred 80. proslavo v spomin na štiri padle junake v Bazovici, si je zdaj marsikdo oddahnil. Odleglo je predvsem Milanu Pahorju, predsedniku Odbora za proslavo bazoviških junakov, ki si je danes popoldne z velikim veseljem in kančkom ganjenosti ogledoval končni rezultat obnove.

Zimske podobe močno poškodovanega spomenika so zdaj manj boleče.

»Bazovica je del mojega življenja. Bazoviški junaki, tajna organizacija Borba in slovenski antifašizem - vse to je del evropske zgodovine in ponosen sem, da smo pomen tega kraja ponesli daleč naokoli. Vrednote antifašizma živijo tudi v srcih naših ljudi, kar dokazuje tudi dejstvo, da so s svojimi majhnimi in večjimi prispevki prispevali sami,« je na bazoviški gmajni poudaril Pahor.

Spomenik Alojzu Valenčiču, Ferdu Bidovcu, Zvonimirju Milošu in Franu Marušiču, ki jih je po prvem tržaškem procesu fašistični vod na gmajni pri Bazovici ustrelil 6. septembra 1930, se zdaj kaže v originalni obliki iz leta 1945. Kot je spomnil Milan Pahor, je bilo kamnito obeležje postavljeno 9. septembra 1945, načrt zanj pa je prispeval tržaški arhitekt Franjo Kosovel.

Obnova je stekla maja, potem ko je deželni zavod za varstvo kulturne dediščine prižgal zeleno luč za obnovo, saj ima spomenik od leta 2022 status kulturnega pomena. Koordinacijo projekta je prevzela restavratorka Claudia Ragazzoni iz podjetja Opera Est, delo pa je opravilo podjetje Zidarič Marmi iz Šempolaja. Ti so včeraj s pomočjo žerjavi 2,8 metrov visok in 850 kilogramov težek steber postavili na podstavek, s katerega se je odlomil.

»Delo so kamnoseki odlično opravili. Takoj so vedeli, kaj bo treba narediti: v steber so zvrtali palice iz nerjavečega jekla in dele sestavili skupaj s posebnim lepilom in cementom. Konstrukcija je zdaj stabilna, potrebni so še majhni kozmetični posegi,« je dejala Ragazzoni.

Spomenik je zdaj nared na proslavo, ki bo potekala 7. septembra in na kateri bo glavna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.