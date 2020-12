Spomin na lepe cajte, ko so lahko v paru zaplesali

Če prelistamo koledar za leto 2021 folklorne skupine Stu ledi, nam bo takoj jasno, zakaj nosi tak naslov – Spomin na lepe cajte. »Naslov ni naključen, saj se zlasti v tem obdobju zelo radi spominjamo na brezskrbne čase, ko smo se lahko družili, ko smo skupaj peli in in v paru zaplesali, nastopali in se udeleževali festivalov, gostovanj in revij. Vse to življenje je virus letos prekinil, zato smo fotografije natisnili na nov koledar, da bi vsak mesec priklicale svetle spomine,« je povedal predsednik skupine Marijan Spetič.

Med neizbrisne spomine na lepe cajte sodi nedvomno tudi članica folklorne skupine, Boljunčanka Marija Žerjal, ki se je pred meseci, veliko prezgodaj poslovila. Njej, ki kraljuje v narodni noši tudi na naslovnici novega koledarja, je slednji tudi posvečen.