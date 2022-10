Spomina, čeprav težkega in bolečega, ne smemo opustiti

»Delamo za prihodnost in moramo biti obrnjeni v prihodnost. Zgodovinskemu spominu pa tudi, ko je težak in boleč ne smemo dovoliti, da nam zdrsne iz rok.« S temi besedami je državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar danes popoldne nagovorila zbrane na krajši slovesnosti v Rižarni. Ob dnevu spomina na pokojne se je delegacija Republike Slovenije v Trstu po ustaljeni tradiciji poklonila padlim na krajih spomina na trpljenje Slovencev pod fašizmom in med drugo svetovno vojno oziroma še pred tem.

Sekretarka Vesna Humar in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, ki ju je spremljal konzul Peter Golob, sta spominsko romanje začela pri spomeniku slovenskim žrtvam soške fronte v Doberdobu in nato odšla še k spomeniku bazoviškim junakom v Bazovici ter na bazovsko pokopališče. Obisk se je sklenil v Rižarni.