Spomladi naj bi zaplula ladja med Trstom in Devinom

Sezonskim pomorskim povezavam na območju Furlanije - Julijske krajine se obeta prihodnje leto prava revolucija, večina novosti zadeva prav Trst in okolico. Dežela FJK je namreč objavila razpis, s katerim bi neposredno poverila upravljanje omrežja pomorskih povezav za prihodnjih pet poletnih sezon. Razpis je razdeljen v dve poglavji, v katerih najdemo potrditve za večino poskusnih pomorskih povezav iz preteklih let.

Gradež, Sesljan in Tržič

Razpis vključuje že tradicionalni povezavi z Gradežem in Sesljanom ter eksperiment zadnjih dveh poletij, progo za Tržič. Vsaka od teh linij pa se bo po načrtih dežele spremenila. Nenazadnje se bo sezona po novem začela prej, zadnji vikend aprila. Prihodnje leto torej na praznični 25. april.

Povezava med Trstom in Sesljanom bo od prihodnjega leta tradicionalnim postankom v Barkovljah in Grljanu bogatejša za postanke - po naročilu - v Starem pristanišču in pri Čedazu. Tako bo poskusna kopališka linija Miramar iz zadnjih dveh let nekako postala stalnica. Namesto dveh ladij bo med Trstom in Grljanom torej plula le ena, število plovb se bo po vsej verjetnosti zmanjšalo. V Sesljanu pa se bo število pomorskih linij podvojilo. Pomorska povezava med Trstom in Tržičem, ki so jo uvedli prvič lani, namreč ne bo več direktna. Na poti med Trstom in ladjedelniškim mestom se bo ladja ustavila prav v Sesljanu - ki bo tako neposredno in hitreje povezan s Trstom - ter Devinu, kar predstavlja veliko novost v primerjavi s preteklostjo.