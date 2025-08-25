Spomnili se bodo kurirk iz Prebenega

Prihodnji petek, 29. avgusta, bo 81. obletnica smrti petih mladih kurirk iz Prebenega in štirih partizanskih borcev, žrtev nacističnega in fašističnega terorja. Spomin nanje je še vedno živ in priča o nekdanjih grozotah, ko se je nad ljudi zgrnilo pobesnelo nečloveško nasilje, ter nam narekuje, da se zoperstavimo vsakršni možnosti povratka takšnega nasilja. Zato naj bo spomin na tiste dogodke tudi opozorilo na vse hudo, ki se žal tudi danes pojavlja po svetu.

Kaj se je pravzaprav dogajalo tistega avgusta pred 81 leti? Narodnoosvobodilno gibanje se je neustavljivo krepilo, kar je hudo motilo nacističnega okupatorja in njegove fašistične podrepnike. Med kraji na Tržaškem, ki so zaradi naraščajoče partizanske dejavnosti posebno motili nacistično vojsko, je bil Prebeneg. Tu je delovala učinkovita partizanska kurirska mreža. Vanjo so bile vključene mlade vaščanke - Mira Bandi (15 let), Elvira Kocjančic (16 let), Anica Parovel (19 let), Angelca Bandi (22 let), Slava Grahonja (23 let) - in ko so tistega avgustovskega dne vas obkolili nemški vojaki, so to mrežo nasilno pretrgali. Kurirke so odvedli na Opčine, kjer so jih na karabinjerski postaji na Proseški ulici, kjer so bili zaprti tudi 23-letna kurirka Marija Grmek iz Krajine vasi ter partizani Leopold Mervic iz Devina, Baldo Bole iz Zadra ter Miro Metlikovec iz Krepelj, zasliševali in mučili. Nakar so vseh devet žrtev odvedli do male dolinice na Mandriji, ki je bila v tistih časih povsem zunaj vasi, in jih postrelili.

Na Mandriji (današnji Ulici Isidoro), kjer so pred leti postavili spomenik ustreljenim kurirkam in partizanom, bo v petek ob 19. uri vsakoletna spominska svečanost, ki jo prirejajo borčevske organizacije VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA. Slavnostni govor bo imela predstavnica pokrajinskega vodstva VZPI-ANPI Marija Kristina Milič, padlim v spomin pa bo zapel Ženski pevski zbor Stu ledi, ki ga vodi Ana stazija Puric.