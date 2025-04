Spomnili so se Kristusove smrti

Skavtski križev pot se je včeraj zvečer, na veliki petek pri kapelici na Poklonu na Colu po ustaljeni tradiciji začel s Skavtsko pesmijo in skavtsko molitvijo. Približno 100 skavtinj in skavtov Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO)je uvodoma nagovoril Saša Marsetti, načelnik za pokrajino Trst. Za program in logistiko so letos poskrbeli člani najstarejše starostne veje, roverji in popotnice kraškega Hudega klana in tržaškega Klana izpod Socerba.

Skavtinje in skavti, ki so se jim pridružili tudi številni starejši in ne več aktivni člani SZSO, so se v soju bakel v procesiji napotili proti Pesniški poti pod Tabrom. Na čelu skupine je korakal skavt s križanim Kristusom.

Ob vsaki od štirinajstih postaj križevega pota so skavti zapeli pesem in prebrali misel, pri čemer so poskušali aktualizirati Kristusov pasijon. »Jezus se je za ljudi žrtvoval, ker je vedel, da mu bo uspelo. Enako kot bi se žrtvoval dijak, ki ima same odlične ocene in bi se prostovoljno javil za izpraševanje, da sošolcem ne bi bilo treba tvegati slabe ocene,« je bilo slišati na prvi postaji. Skavti so tudi poudarili, da je potrebno včasih narediti nekaj zelo težkega, če želimo pomagati tistim, ki jih imamo radi: »Tako kot se je Jezus žrtvoval za vse nas grešnike.« Beseda pa je tekla tudi o žalujoči Jezusovi materi Mariji: »Izguba drage osebe je boleča, ampak ljubezen in dobrota, ki jo je ta oseba širila, ostaja za njim.«

Križev pot se je sklenil v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Tabru, kjer je bilo na sporedu še češčenje svetega križa, skavti, ki so si tega želeli, pa so se lahko spovedali svojih grehov.