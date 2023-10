Spomnili so se tragične obletnice požiga vasi in smrti desetih fantov

Pisal se je 2. oktober 1943, ko so Nemci požgali vas Mačkolje. S tem pa ni bilo konec še vsega hudega v vasi. Dan kasneje se je namreč enajst mladih fantov iz Mačkolj odločilo, da gre v partizane, a so jih Nemci ujeli in ustrelili. Le eden med njimi se je rešil in je žalostno zgodbo povedal vaščanom.

Žalostnega dogodka izpred točno 80 let sta se spomnila predsednika domačih kulturnih društev Anuška Smotlak (SKD Primorsko) in Robert Tul (SPD Mačkolje) na nedeljski spominski svečanosti, ki je zaobjela vso vas. Udeleženci so se najprej zbrali ob vaškem spomeniku padlim v NOB, kjer je zaigral Pihalni orkester Breg pod vodstvom kapelnika Edvina Križmančiča. Padlim so se poklonili z enominutnim molkom, sledilo je polaganje vencev k spomeniku, ki so ga stražili skavti in taborniki. Nato je sprevod vaščanov, pevcev in praporščakov krenil proti srenjski hiši, kjer je pred njo potekal kulturni spored.

Svečanost v Mačkoljah sta v nedeljo oblikovala tudi domača pevska zbora. S spletom pesmi pod naslovom V žaru spominov sta se želela spomniti na boleče dogodke iz preteklosti, predvsem pa so z njimi želeli poudariti pomen najžlahtnejših človeških vrednot. Priložnostno misel so organizatorji zaupali dolinskemu zgodovinarju Borutu Klabjanu.

