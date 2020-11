Sporazum za prostocarinska območja

Pristaniška oblast vzhodnega Jadrana in carinska uprava (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM) sta včeraj sklenili programski sporazum, ki bo še utrdil konkurenčnost tržaškega pristanišča s posebnim ozirom na prostocarinska območja. Sporazum sta podpisala generalni direktor ADM Marcello Minenna in predsednik pristaniške oblasti Zeno D’Agostino.

S podpisom dogovora so namreč še poudarili mednarodno vlogo tržaške luke ter potrdili, da je temeljnega pomena ovrednotiti prostocarinske cone in s tem povezane carinske ugodnosti, ki skupaj z geografskim položajem pristanišča, železniško infrastrukturo evropskega zadiha in globino morskega dna ustvarijo iz Trsta pristanišče, ki je zelo konkurenčno na mednarodni oziroma svetovni ravni.

Dogovor predvideva v tem okviru ustanovitev stalnega tehničnega omizja, katerega namen bo krepitev dejavnosti skupnega interesa, kot sta na primer izvajanje digitalizacije carinskih operacij ali ustvarjanje informatskih povezav med prostocarinskimi območji.