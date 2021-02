Sporni plakati proti splavu

»Bi zaužila strup?« – pod napisom pa ležeče dekle z jabolkom v roki: podoba v misli takoj prikliče Sneguljčico, ki se je zastrupila z ugrizom v jabolko.Združenje Pro Vita & Famiglia nadaljuje svojo kampanjo proti splavu: njihove plakate, ki so se v zadnjih tednih pojavili marsikje v Italiji in so jih ponekod, npr. v Milanu in Bergamu, lokalne oblasti dale odstraniti, je mogoče opaziti tudi v Trstu.

»Stop tabletki za splav RU486: ogroža zdravje in življenje ženske ter ubije otroka v maternici,« je še mogoče prebrati na spornem plakatu. Za kampanjo proti splavu so si omislili tudi hashtag #dallapartedelledonne (#nastranižensk), kar je na nek način ironično.

Tabletko za medikamentozno prekinitev nosečnosti tako primerjajo s strupom, čeprav gre za varno zdravilo, ki ga je odobrila italijanska agencija za zdravila Aifa. Cilj plakatov je očiten: vzbujanje nelagodja in strahu pri ženskah z namigovanjem na nevarne učinke tablete. Združenje, ki širi tovrstna sporočila, promovira ultrakatoliška prepričanja in je zelo aktivno na področju omejevanja pravice žensk do samoodločanja o lastnem telesu. V januarju so se na tržaških ulicah pojavili plakati, ki pa so odkrito nasprotovali splavu, tudi takrat so nosili logotip omenjenega združenja.