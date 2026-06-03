»Danes obhajamo praznik rojstva italijanske republike, tretji dan triptiha naše demokracije. Po 25. aprilu, prazniku osvoboditve izpod nacizma in fašizma, smo praznovali 1. maj, praznik dela, ki je sinonim za pravice in dostojanstvo vsakega posameznika in družine ter temeljni pogoj za mir in družbeno stabilnost.« Župan Igor Gabrovec je včeraj dopoldne tako nagovoril številne zbrane na vsakoletni slovesnosti pred občino v Nabrežini, potem ko se je poklonil ob spominski tabli, kjer je italijansko himno zaigrala gojenka Glasbene matice, harmonikarka Lara Fortunat.

Med občinstvom je bil tudi prefekt Giuseppe Petronzi, ki je pohvalil domačo skupnost, v kateri je zaznati še vrednote, sodelovanje in bližino. V poklon jezikovni in kulturni raznolikosti občine je voščilo ob prazniku izrekel tudi v slovenščini. Ob njem so se praznika udeležili kvestorica Lilia Fredella, senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Marko Pisani, predsednik zahodnokraškega sveta Pavel Vidoni, župnik Karel Bolčina ter številni občinski odborniki in svetniki.

»Včasih je kdo med nami malce v zadregi ob dvigu italijanske trobojnice in izvajanju Mamelijeve himne. Zaradi zgodovinskih dogodkov, vojne, preganjanja, sporov, zaradi neštetih razlogov, ki pa so vendarle za nami,« je ugotavljal župan. Ocenil je, da smo srečni in bogati, ker znamo sobivati z večplastnostjo naših identitet, »ker smo lahko Slovenci, Italijani, Evropejci in še marsikaj skupaj, ne da bi eno trčilo v drugo. Sposobni smo, da različne zastave in identitete sprejemamo in usklajujemo, da v nas sobivajo – ne pa, da se izključujejo,« je potrdil.