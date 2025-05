Sprehodili so se po Poti v svobodo

Komaj tri leta je imel Zoran Sosič, ko je na njegov dom v openskem starem vaškem jedru padla zavezniška bomba. Pisal se je 20. april 1944, ko so zavezniški bombniki na vas odvrgli približno 120 eksplozivnih sredstev, umrlo je 45 ljudi. Dnevnik Piccolo je Zoranovo ime dan po bombardiranju vključil na seznam ranjenih.

»Tistega dne me je stric živega povlekel izpod ruševin. Rešila sta se tudi brat in mama, ki se je skrila pod nosilni zid hiše. Bomba pa ji je odtrgala roko: rano so ji kasneje zakrpali, a je mama ostala pohabljena,« je kleni Openc včeraj razlagal pred cerkvijo svetega Jerneja, kjer tabla opominja na nedolžne civilne žrtve tega vojnega zločina. Del bombe, ki je na Hitlerjev rojstni dan padla na hišo, je Zoran daroval tržaškemu muzeju De Henriquez.

Rozalija Kos naj dobi klop

Tabla na pročelju svetišča je bila ena od etap spominskega pohoda Pot v svobodo, na katerega so se v dveh skupinah podali udeleženci včerajšnje spominske proslave. Pohodnike sta vodila Paulo Sossi in Martin Sosič. Organizatorji so pohodnikom razdelili zemljevid z začrtano traso. Ta jih je po krožni poti mimo openske cerkve vodila do tramvajske postaje, v bližini katere so okupatorji na drevo obesili Rozalijo Kos Kocjan. »Prizor je globoko pretresel vaščane, saj so bili truplo prisiljeni gledati še nekaj dni,« je razložil Zoran Sosič in si zaželel, da bi žrtev okupatorja dobila vidnejši spomenik, morda klop ob Nanoškem trgu. Na njeno žrtev danes namreč spominja le manjša tabla.

Pohodniki so obiskali tudi opensko pokopališče, kjer počivajo dalmatinski partizani, osvoboditelji Opčin. »Spomnim se strica, ki jim je na strehi naše hiše pri Fernetičih kazal, katero pot naj uberejo, da bodo Nemce presenetili za hrbtom,« se je dogajanja leta 1945 spominjal pričevalec. Potem je bila na vrsti Mandrija, kjer stoji obeležje za ustreljene kurirke in partizane. Pa pokopališče ruskih partizanov, ki so umrli v bojih za Opčine, in spomenik umorjenim na drugem tržaškem procesu na strelišču na Pikelcu ter zaklonišče Kalič v Alpinski ulici.