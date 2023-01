Sprejeli namig, naj se gropajski šoli vrne življenje

Proračun za prihodnje triletno obdobje je bil predmet prve seje tržaškega občinskega sveta v novem letu, kjer so bila na dnevnem redu skupna stališča, s katerimi so svetniki izrazili svoje želje, za katera menijo, da bi bilo prav, da jih mestne oblasti uresničijo z občinskim denarjem.

Od 55 skupnih stališč je pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli osvojil več kot tretjino, s čimer je še enkrat dokazal, da je pripravljen na kompromis z opozicijo. Med osvojenimi stališči so bila tudi tista slovenskih mestnih svetnikov Valentine Repini, Štefana Čoka in Stefana Ukmarja (vsi DS). Najpomembnejši je njihov predlog, da mestne oblasti del denarja iz občinske malhe namenijo prenovi nekdanje šole Kajuh v Gropadi ter da tam »z rajonskim svetom in s civilno družbo razvijejo inovativen načrt na socialnem, kulturnem in vzgojnem področju« tudi glede na to, da so razna društva ostala brez prostorov v padriškem begunskem taborišču. Vzhodnokraški rajonski svet je predlagal, da se v gropajski šoli odprejo slovenske občinske jasli. Še eno sprejeto skupno stališče pa je, naj se Trst sistematično promovira kot turistično mesto na območju srednje in južne Evrope.

