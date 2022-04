Sprejeli prve ukrajinske begunce

Vojna v Ukrajini ne pojenja, prav zato se ukrajinski begunci še vedno zatekajo v naše kraje. Prve ukrajinske goste so tako dobili tudi v Marijin dom v Ulici Risorta, in sicer preko projekta, pri katerem sodelujejo Slovenska in Italijanska Vincencijeva konferenca ter Marijin dom oz. Marijina družba.

»Trenutno gostimo samo eno družino, mamo z otrokom. Povpraševanja je bilo več, a so se stvari sproti spreminjale,« je Primorskemu dnevniku povedal predsednik Slovenske Vincencijeve konference Marijan Kravos. »Za to da smo lahko sobe pripravili za uporabo, smo imeli prostovoljno akcijo, pri kateri je sodelovalo približno 25 ljudi, tako da smo bili zelo zadovoljni. Sobe smo uredili in prepleskali,« je razložil Kravos. Predvsem pa je bil predsednik zadovoljen, da so se pri tem projektu združile že prej omenjene ustanove.

Da bi lahko krili nekaj živih stroškov za gostovanje Ukrajincev, so organizirali tudi dobrodelni koncert. V župnijski cerkvi sv. Vincencija Pavelskega so prejšnji torek nastopili sopranistki Nadia Fabris in Lucia Premerl, pianist Aleksander Vodopivec, skupina Lumen Harmonicum ter recitatorja Nejc Kravos in Emil Favento.