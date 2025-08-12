Sprejeli smernice za pametno rabo telefonov v mladinskih središčih

Da prekomerna raba pametnih telefonov, družbenih omrežij in drugih digitalnih orodij lahko negativno vpliva na razvoj otrok in medsebojne odnose, se dobro zavedajo na tržaški občini. Pretekli teden je občinski odbor izglasoval sklep o smernicah o pametni rabi telefonov v občinskih izobraževalnih ustanovah. V tem primeru v poštev pridejo zlasti rekreacijska središča, v katerih se zadržuje otroška in mladinska populacija od 6. do 18. leta starosti.

Podrobnosti novega dokumenta sta na včerajšnji novinarski konferenci predstavila pristojni za šolske zadeve v mestni vladi Maurizio De Blasio in vodja vzgojno-izobraževalnega občinskega oddelka Antonella Brecel. Odbornik je razložil, da so se pri sestavi smernic za pametno rabo telefonov zgledovali po različnih študijah, ki obravnavajo pravila o uporabi telefonov. Občinski odlok tako vsebuje navodila za nosilce izobraževalnih storitev, ki so referenčna točka za mlade. Zanj je pomembno, da v ta proces vključijo tudi družine, saj je dober zgled mogoče graditi samo v zavezništvu med šolo, izobraževalnimi storitvami in družinami. »Mladi bodo znali pametno uporabljati digitalna orodja, če bodo to najprej znali odrasli,« je pristavil De Blasio.