Sprejeli varianto za nekdanje sejmišče

Na območju tržaškega sejmišča bodo naposled lahko zabrneli gradbeni stroji. Avstrijski podjetnik, ki je pred tremi leti kupil to območje, bo lahko začel z velikimi gradbenimi deli. To bo mogoče po zaslugi nove spremembe in dopolnitve tržaškega občinskega prostorskega in prometnega načrta, ki so ga občinski svetniki izglasovali na sinočnji seji občinskega sveta. Za spremembo načrta, ki ga je občinska uprava predlagala na podlagi priporočil deželnih uradov, je glasovalo 21 predstavnikov koalicije, proti so bili predstavniki Demokratske stranke (na ta način so izrazili doslednost glasovanju proti prostorskemu načrtu za območje bivšega sejmišča), svetniki iz vrst Gibanja 5 zvezd niso sodelovali pri glasovanju, dva občinska svetnika pa sta se vzdržala.

Pristojna za urbanistiko Luisa Polli je orisala bodočo podobo območja. Mestnim svetnikom je povedala, da bo ta kraj z ureditvijo velikega krožišča in novim prometnim režimom v nekaterih ulicah postal bolj trajnosten in pešcem ter stanovalcem bolj prijazen. Opozorila je tudi, da bo avstrijski investitor na lastne stroške uredil 150 parkirnih mest za stanovalce, mestni park in še druge zelene površine. V notranjih prostorih pa namerava urediti nakupovalno središče, restavracije in telovadnice.