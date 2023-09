Sprejemanje mladoletnih migrantov povzroča težave v Dolini

Na območju dolinske občine so, kot smo poročali, v teh dneh spet ustavili večje število migrantov, ki so po balkanski poti prišli do italijanske meje. V četrtek jih je policija ustavila 110, v torek pa okrog osemdeset, v glavnem je šlo za afganistanske in pakistanske državljane.

Med njimi je bilo več mladoletnikov, katerim je občina morala priskrbeti zatočišče. »Sprejeli smo jih 21. Z odbornico za socialo Franko Žerjal sva jim zagotovila mesto v prostorih, ki nam jih daje na razpolago zasebnik,« je pojasnil dolinski župan Sandy Klun. Zakon predvideva, da mora župan poskrbeti za osamljeno mladoletno osebo, ki se na njegovem ozemlju znajde brez zatočišča, ampak naj bi šlo za izjemne primere. »Naša socialna služba je usposobljena za pomoč starejšim in mlajšim občanom, nima pa znanja, ki ga zahteva sprejemanje pribežnikov.«

Večina mladoletnikov, je še dodal župan, naj bi bilo starih okrog 17 let. Vsi so brez osebnih dokumentov, zato vsak izjavi zase, koliko je star. »O težavah z mladoletnimi migranti smo se pogovorili tudi na prefekturi in z drugimi župani, a brez rezultatov. Ker na občini nimamo pristojne službe, se s sprejemanjem ukvarjava le odbornica in jaz. Politiki se v večjih občinah neposredno ne posvečajo sprejemanju migrantov,« je zaskrbljeno zaključil Klun.