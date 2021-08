Spremljali bodo dogajanje na meji

Ponovna vzpostavitev mešanih policijskih patrulj na slovensko-italijanski mejni črti ima po našem mnenju za javnost nekoliko skrit in neočiten namen: loviti migrante na slovensko-italijanski meji ter jim celo z uporabo sile preprečiti prihod na italijansko državno ozemlje.«

S temi besedami se je v tiskovnem sporočilu konzorcij za migrante ICS odzval na ponoven začetek patruljiranja meje, ki ga opravljajo slovenski in italijanski policisti. Pri konzorciju so namreč prepričani, da so za učinkovit boj proti trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, potrebni bistveno bolj dodelani in premišljeni dogovori med obveščevalnimi službami držav, ki se jih dotakne val migracij.»Policisti so mejo začeli patruljirati ravno na dan, ko je med poskusom prečkanja bosansko-hrvaške meje utonil otrok iz Afganistana,« so zapisali pri organizaciji, ki jo vodi Gianfranco Schiavone, in se obregnili ob dejstvo, da naj bi Republika Slovenija grobo kršila mednarodne podpise na področju migracij in možnosti prošnje za politični azil. Trdijo namreč, da predstavniki slovenskih oblasti naj ne bi upoštevali predvidenih postopkov, ki veljajo v primeru, da migrant zaprosi za mednarodno zaščito.

»Dobro vemo, da slovenska policija nezakonito vrača begunce sosednji Hrvaški, kljub temu, da ti jasno izrazijo prošnjo za sprožitev azilnega postopka. Na tak način pride do verižnega vračanja ljudi vse do Bosne in Hercegovine, kjer so prisiljeni živeti v nehumanih razmerah. Da o nasilju hrvaške policije niti ne govorimo. Na to temo so bili zbrani številni verodostojni dokazi«

Konzorcij je pristojne obvestil, da bo v sodelovanju z drugimi mednarodnimi človekoljubnimi organizacijami budno spremljal dogajanje na meji in ravnanje slovenskih in italijanskih policistov z migranti, ki jih bodo ujeli med prečkanjem demarkacijske črte. Pri nadzoru bodo sodelovale tudi slovenske organizacije, prav vsi pa v primeru kršitev državne in mednarodne zakonodaje obljubljajo boj na sodišču in političnem parketu.