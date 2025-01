Srbsko-pravoslavni verniki praznujejo badnjak

Srbsko-pravoslavni verniki se danes pripravljajo na praznovanje badnjega dneva, s katerim običajno opolnoči pričakajo pravoslavni božič. V tržaški cerkvi svetega Spiridona so verniki pozno popoldne prevzeli badnjake, to je slamo in hrastove veje, ki simbolizirajo okolje, v katerem se je rodil Jezus. Te so nato odnesli domov in jih bodo na domovih zažgali. Jutrišnji božični dan bo za srbske vernike minil v znamenju svete maše, ki bo v cerkvi ob Ponterošu ob 10. uri, in družinskega druženja. Bogoslužje bo vodil pop Raško Radović, ki je vodil tudi današnji obred.