Srčne bolnike iz Izole bodo zdravili tudi v Trstu

Sodelovanje med bolnišnicama na Katinari v Trstu in v Izoli bo v prihodnje še bolj učinkovito. Slovenska vlada je namreč na zadnji seji podprla sporazum z odborom Furlanije - Julijske krajine za zdravje, ki predvideva zdravljenje srčnih bolnikov iz Izole v katinarski bolnišnici. Bolnišnici sta že pred petimi leti začeli čezmejno sodelovanje v pilotnem projektu zdravljenja akutnega miokardnega infarkta in politravme pri bolnikih iz severne Istre.

Moči združili tudi za možgansko kap

Z novim sporazumom bosta sodelovanje nadgradili in poglobili, so poudarili pri slovenski vladi. Imenovali so tudi člane delegacije za pogajanja o sklenitvi sporazuma. Pravkar sklenjeni predlog je le eden od rezultatov sodelovanja. Ekipa zdravnikov obeh bolnišnic je na primer v sklopu projekta X-BRAIN.net v preteklih dveh letih razvila napredne protokole za rehabilitacijo pacientov, ki prebolevajo možgansko kap.