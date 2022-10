Srčni zastoj na ulici

V ponedeljek nekaj po 17. uri je med sprehodom po Ulici 30 ottobre, ki povezuje Trg Oberdan s Trgom sv. Antona, moškega obšla slabost. Izgubil naj bi zavest in se zgrudil. Ljudje v njegovi bližini so nemudoma poklicali na pomoč, preden je prispelo vozilo z zdravstveniki, pa je moškemu (star naj bi bil med 70 in 80 let) priskočil na pomoč mimoidoči zdravnik. Začel ga je oživljati, saj je moški doživel srčni zastoj. Rešilec ga je nato odpeljal v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo oznako.