Srečanje z bralci tokrat pri Domju

V petek, 9. maja, ob 18.30, bo pri Domju, na sedežu Slovenskega kulturnega društva Fran Venturini, na sporedu že sedmo območno srečanje Primorskega dnevnika z naročniki in bralci. Namenjeno je zlasti bralcem, naročnikom in članom Zadruge Primorski dnevnik dolinske in miljske občine ter jugovzhodnega tržaškega predmestja.

Srečanja se bodo udeležili predstavniki zadruge, uredništva Primorskega dnevnika in založniške družbe D.Z.P./PR.A.E. Namen tovrstnih srečanj je predvsem vzpostaviti živ in neposreden stik z bralstvom in članstvom, prisluhniti njegovim željam in predlogom. Zadruga Primorski dnevnik jih v sodelovanju z uredništvom in D.Z.P./PR.A.E. prireja ob skorajšnji osemdeseti obletnici začetka izhajanja dnevnika Slovencev v Italiji. Primorski dnevnik je namreč začel izhajati v osvobojenem Trstu 13. maja 1945, kot naslednik Partizanske ga dnevnika.