Sredi strme Ulice Bonomea obtičal avtodom

V strmi Ulici Bonomea, ki je bila danes povrh vsega zaradi dežja tudi mokra in spolzka, se je danes popoldne ustavil avtodom, ki zaradi velikega naklona ni mogel več naprej. Posredovali so lokalni policisti, ki so ustavili promet in gasilci, ki so pomagali pri vzvratni vožnji vozniku avtodoma. Nastali so zastoji, naposled pa so vendarle avtodom rešili iz zagate.

Pred Ulico Bonomea stoji sicer prometni znak, ki prepoveduje dostop vozilom z maso več kot 2,5 tone, torej tudi avtodomom. Očitno pa ga bi bilo treba postaviti še na kakšno drugo bolj vidno mesto.