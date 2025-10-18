Sredi Tržaškega zaliva razstrelili 230-kilogramsko bombo (foto in video)

Približno štiri milje od obale so danes malo po 12.30 pripadniki vojne mornarice razstrelili 230-kilogramsko bombo s približno 120 kilogrami eksploziva, ki so jo pred dnevi našli na območju tržaškega pristanišča.

Ob zori so evakuirali prebivalce bližnjega območja in so bombo dezaktivirali pirotehniki. Ob 9. uri so se ljudje že lahko vrnili na svoje domove. Nato je potekala druga faza operacije. Bombo so naložili na vojaško vozilo in jo prepeljali do pomola, z vlačilcem pa na odprto morje, kake štiri milje od obale. Tam so jo pripadniki vojne mornarice razstrelili. Pred tem so v morju sprožili rahle eksplozije, zato da so ribe odplavale z območja.