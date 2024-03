Sredstva za mladinske domove ne zadostujejo

Splošno zvišanje cen se tako kot drugod kaže tudi v porastu stroškov domov za mladoletnike v rejništvu, ki jih upravljajo socialne zadruge. Draginja vpliva še posebej na višanje rejnin za posameznega mladoletnika, na kar so nekatere tržaške socialne zadruge opozorile občinsko socialno službo. Tej so predstavile stroške za rejnin, ki so se letos povišali v povprečju za 10 do 15 odstotkov, v nekaterih primerih pa tudi več. Tržaška socialna služba pa je pred nekaj tedni sklicala sestanek s predstavniki socialnih zadrug in jim sporočila, da na tekočem računu denarja za višje rejnine enostavno ni.

»Ker je občinski odbornik za socialo Massimo Tognolli določil, da bomo delovali dosledno z odobrenim občinskim proračunom in da ne bomo povišali sredstev, smo socialne zadruge prosili za znižanje rejnin, tako da ne bi prikrajšali drugih socialnih storitev, ki spadajo v preventivo,« je o sestanku z zadrugami povedal direktor tržaške socialne službe Stefano Chicco. Srečanja se je udeležil tudi občinski odbornik za socialo Tognolli.

»Pravzaprav so nekatere zadruge obdržale lanske rejnine, druge so jih nekoliko povišale. Po drugi strani smo kot občina pri določitvi sredstev za rejnine računali na nove smernice Dežele FJK iz leta 2022, ki predvidevajo nekatera odstopanja od dosedanjih občinskih standardov. Na primer to, da lahko v domovih za mladoletnike v rejništvu zaposlujejo manj vzgojiteljev za isto število otrok,« je povedal Chicco. Sicer je glede na draginjo in posodobljeno kolektivno pogodbo za vzgojitelje socialnih zadrug povišek rejnin razumljiv, je pristavil direktor občinske socialne službe. »Pričakovali pa smo, da se bo upoštevajoč na nove deželne smernice ustvarilo neko ravnovesje in da se rejnine ne bodo posebno povišale.«

Zahtevajo znižanje rejnin

V domovih, ki jih upravljajo socialne zadruge, bivajo mladostniki z duševnimi in vedenjskimi težavami, ki potrebujejo dodatno oziroma posebno oskrbo. V nekaterih primerih gre za otroke, ki bi drugače živeli v stanju zapuščenosti, oziroma mladostnike, ki izhajajo iz nasilnih družin. Rejnina za posameznega mladoletnika znaša 150 do 170 evrov dnevno. »Občinski proračun pa ne predvideva dodatnih stroškov. Ker so sredstva enaka tistim iz prejšnjih let, je treba torej stroške zmanjšati,« je situacijo obnovil Stefano Chicco.