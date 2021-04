Srnjak podrl kolesarja

Na pokrajinski cesti št. 1 pri Križu je danes okrog 10. ure srnjak podrl 32-letnega kolesarja iz Trsta. Nenadno je skočil na cesto, pri čemer se mu kolesar ni uspel izogniti in je bilo trčenje neizbežno. Padel je in obležal na cestišču. Drugi kolesar je poklical na pomoč in mu nudil prvo oskrbo. Reševalci so ugotovili, da je utrpel domnevno poškodbo rame in so ga odpeljali na preiskave v katinarsko bolnišnico. Bil je vseskozi pri zavesti. Na kraju so bili tudi karabinjerji s Proseka in iz Nabrežine.