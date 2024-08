»Stadion 1. maj je pomemben toliko, kolikor je dobil denarja«

Za to, da novi športni objekt na območju Stadiona 1. maj pri Sv. Ivanu še ni bil zgrajen, obstaja več razlogov. V intervjuju za naš dnevnik jih je naštel in razčlenil Gorazd Pučnik, predsednik Športnega združenja Bor, ki je od vsega začetka vodilni akter pri tem obsežnem projektu. V letih je bil deležen kritik, ki pa jih sam ne sprejema povsem negativno, pravi.

Nazadnje je pozornost in različne odzive vzbudila izjava Vojka Volka, državnega sekretarja v kabinetu predsednika slovenske vlade Roberta Goloba, ki je v intervjuju za Novi Matajur dejal, da ravno zaradi zamud z gradnjo svetoivanskega športnega objekta (za kar je Dežela FJK pred leti namenila 2,5 milijona evrov neizkoriščenih državnih sredstev iz zaščitnega zakona) italijanska vlada še ni poskrbela za povečanje letne postavke za slovensko narodno skupnost v Italiji. Da bo do dvomilijonskega povišanja prispevkov, s čimer bi italijanska država skupni znesek po 10 letih prilagodila inflaciji, prišlo, je lani po pogovorih s premierko Giorgio Meloni zagotovil ravno Golob.

Pučnik med drugim opaža, da se stadionu v slovenski manjšini razumljivo posveča velika pozornost, kar pa ne velja za druge zadeve, povezane z manjšinskim gospodarstvom.

Začniva pri izjavi državnega sekretarja Vojka Volka, da je zamuda pri gradnji objekta pri Stadionu 1. maj razlog, zaradi katerega italijanska vlada kljub napovedim še ni povišala letne dotacije za organizacije slovenske manjšine. Vas je kdo kdaj opozoril na to povezavo?

Ne. Da je lahko Stadion na splošno velik problem, da. Volkovo izjavo iz članka pod kratico, če se ne motim, »r. p.« sem prebral v časopisu. Sam ne verjamem, da je to lahko tako pomembno. Po drugi strani pa če je stadion problem, je vprašanje, če se v to poglobiš in ugotoviš, kje je res problem. Recimo, da na politični ravni nekdo reče: »Ti ne dobiš denarja, ker tistega še niste končali.« Vprašanje je, česa nismo končali in kaj se je doslej zgodilo. Trenutni položaj je po mojem mnenju povsem branljiv.

Decembra leta 2017 je bilo za različne objekte razdeljenih 5,2 milijona evrov, v glavnem za njihovo prenovo. Mi smo dobili 2,5 milijona evrov za gradnjo novega objekta. Takrat smo bili v dvomu, ali lahko to vsoto sprejmemo ali ne, iz raznih razlogov. Mi imamo privatno strukturo, ki jo moramo upravljati in od začetka smo se spraševali, ali je to uresničljivo ali ne. Takoj smo namreč računali na to, da bo delo trdo in da bodo potrebna tudi dodatna sredstva. V društvu, za katero odgovarjaš v polnem, dobro premisliš, ker v skrajnem primeru tvegaš čisto osebno. Od začetka smo se glede na količino denarja zavedali, da ali nas bo bolela glava na začetku, ali pa pozneje: ali ko bomo gradili, ker veliko denarja za to ni, ali pa pozneje, ko ne bomo vedeli, kako bo z upravljanjem. Ko že govorimo o pomembnosti: Stadion 1. maj je pomemben toliko, kolikor je dobil denarja, to je 2,5 milijona evrov vključno s stroški.