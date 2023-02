Stanje zabodene najstnice ni zaskrbljujoče

V Miljah je v soboto popoldne prišlo do prepira med dvema najstnicama. Vzrok prepira je bil ljubosumne narave, saj sta se dekleti, obe Miljčanki, sprli zaradi istega fanta. 15-letnica je nato 14-letno prijateljico napadla z nožem in jo zabodla v ramo. Slednjo so ranjeno z rešilcem odpeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer je zdravstveno osebje ugotovilo, da poškodbe k sreči niso hujše.

Z dogodkom se ukvarjajo karabinjerji, ki so še istega popoldneva zbrali dovolj podatkov in jih poslali na sodišče za mladoletne osebe, ki bo prevzelo primer. V poročilu so karabinjerji zapisali, da je do prepira prišlo v Ul. Frausin v Miljah, v neposredni bližini stanovanj Ater in picerije.

Dekleti sta bili prijateljici, ki sta se tistega sobotnega popoldneva v družbi drugih sovrstnikov napotili v Trst. Ko so se vrnili v Milje, naj bi se dekleti začeli sredi ulice glasno prepirati zaradi fanta, v katerega sta bili obe zagledani. 15-letnica je iz žepa potegnila nož in z bodalom zabodla prijateljico v ramo in zgornji del prsnega koša ter zbežala.

