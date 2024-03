Stare pralnice bodo po novem bralnice

Šest zapuščenih javnih pralnic v dolinski občini bo v prihodnjih mesecih dočakalo obnovo in z njo priložnost za oživitev. Trideset in več let jih nihče ni uporabljal, saj sta pralni stroj in tehnologija utihnila druženje, ki se je ustvarjalo ob njih. Načel jih je zob časa, pa tudi narava si je utrla pot v kamnite strukture in jih dejansko prekrila.

S preobrazbo pa naj bi postale turistično in kulturno privlačne točke z bralnimi kotički, kjer bi se zbirali ljudje, mladi.

Zamisel o prenovi se je porodila že pred časom, je namignil podžupan Goran Čuk, ki je v Občini Dolina pristojen tudi za investicije. »Betonske strukture, kjer je ponekod še danes prisotna voda, bodo mimoidoče oz. vse obiskovalce seznanjale o pomenu in bogastvu vodnih virov, ki jih je na našem območju veliko. Zamislili smo si, da bi v pralnice namestili knjižno omaro s knjigami, po katerih bo lahko vsakdo prosto segal, jih odnesel domov in prinesel novih ali jih samo prelistal. Obenem bomo poskrbeli za informativne panoje z zgodovinsko in kulturno vsebino,« je Čuk pojasnil načrt.

Za njegovo zasnovo je arhitekt Aleš Plesničar, ki je hkrati projektant in nadzornik del. Pralnice nimajo neke posebne arhitekturne vrednosti, so pa velike pričevalke preteklosti – tega, kar se je nekoč tu dogajalo, ljudi, ki so se tu zbirali, je dejal. »Odločili smo se, da jih opremimo z novo kulturno vsebino, ki bi bila zanimiva za vse, tudi za tiste, ki gredo mimo in opazijo v njih nenavaden element, in se iz radovednosti ustavijo, da bi razumeli, za kaj gre,« je pojasnil bistvo.

