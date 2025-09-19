Starejši osebi z goljufijo lažnega ropa odvzel denar in nakit

Policija je te dni v Trstu aretirala moškega, ki je malo prej ogoljufal starejšo osebo in ji odvzel denar in nakit, so danes sporočili s tržaške kvesture. Uporabil naj bi že znano zvijačo: poklical je na domači telefon žrtve in ji dejal, da so pravkar oropali zlatarno in da naj bi roparji zbežali z njenim avtom, so razložili. Njegov sodelavec naj bi se nato zglasil pri njej doma in se predstavil kot izvedenec, ki naj bi hotel primerjati nakit žrtve z ukradenim nakitom. Žrtev mu je verjela in mu izročila 300 evrov ter večjo količino zlatnine, so opisali v sporočilu za javnost.

Tržaški kriminalisti so medtem od kolegov iz Vidma izvedeli, da se v Trstu mudi sumljiv italijanski državljan, ki naj bi že ogoljufal več starejših občanov in mu stopili na sled. V njegovem vozilu so našli vse, kar je malo pred kontrolo ukradel žrtvi.