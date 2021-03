Starim tirnicam so ure štete (video)

Potem ko so to storili v Ul. Commerciale, so se delavci podjetja La Vitale One iz Caserte, ki ima v zakupu obnovitev proge, lotili odstranjevanja starih tirnic openskega tramvaja tudi na Opčinah. Tako so danes zjutraj delavci s pomočjo dveh posebnih naprav začeli z izvijanjem velikih starih vijakov, s katerimi so bile tračnice pritrjene na lesene pragove.

Delo se je začelo v bližini končne openske tramvajske postaje pri Škavenci in poteka po progi proti krožišču oz. še naprej proti Obelisku. Dela za zdaj opravljajo samo na tramvajski progi, zato promet poteka nemoteno, v drugi fazi obnove pa je predvideno odstranjevanje tolčenca in drugih elementov stare proge.