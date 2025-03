Staro pristanišče ne sme postati postojanka turistov

Urbana regeneracija Starega pristanišča bi morala biti bolj transparentna, v urejanje prostora pa bi bilo treba vključiti tudi prebivalce in vse nosilce interesnih skupin. Ker se trenutni projekt lahko izboljša, je skupina intelektualcev različnih poklicnih profilov sestavila družbeno angažiran manifest, s katerim želijo nagovoriti tako širšo javnost kot nosilce oblasti in jim sporočiti, zakaj je pomembno, da na delovanje vladajočih institucij vplivajo tudi uporabniki prostora.

Podrobnosti manifesta, ki so ga naslovili Manifesto per un Porto Chiaro (Manifest za jasno pristanišče) in pod katerega se je podpisalo 80 ljudi, so njegovi glavni pobudniki predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji na sedežu Novinarske zbornice. Podjetnik Paolo Luisi, odvetnik Gianfranco Carbone, nekdanji direktor občinskega oddelka za naložbe Enrico Conte in eden od nekdanjih vodij vodja družbe Friulia Franco Depinguente so si bili enotni v tem, da so se oblasti lotile ambicioznega projekta brez komunikacijskega procesa, v sklopu katerega bi prebivalci lahko oblastem prenesli svoje želje. Skrbi jih, da bodo Staro pristanišče napolnili s turističnimi in nepremičninskimi vsebinami, kar bi bilo negativno za mesto, ki se ubada z demografskim upadom.