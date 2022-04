Starodobniki še jutri po mestu in Krasu

Kljub temu, da jim je muhasto vreme narekovalo težke pogoje, so se vozniki s svojimi starodobnimi lepotci v polnem številu udeležili današnjega prvega dne zgodovinske dirke Trst Opčine Trieste Opicina Historic in turistične vožnje Touring.

Le eden od dvainštiridesetih vpisanih se ni predstavil na startu, a ne zaradi vremena. Na poti iz Avstrije mu je namreč motor odpovedal.

»Zadovoljni smo z udeležbo in prepričani, da bo naslednje leto dogodek ponovno zaživel podobno kot pred pandemijo,« je na Velikem trgu med Giuliettami in Flaviami iz šestdesetih in sedemdesetih let dejal predsednik kluba Venti all’Ora Paolo Grava, ki dogodek organizira v sodelovanju s tržaško občino. Marsikdo se po mnenju predsednika ni udeležil letošnje dirke in turistične vožnje, ker so smernice za omejevanje pandemije nejasne. Manj udeležencev – leta 2019 jih je bilo čez 100 – pa še ne pomeni manj navdušenja.

Največjo pozornost je pritegnil Triumph TR3 iz leta 1956 z avstrijsko registrsko tablico. Italijanski udeleženci so večinoma ljubitelji vozil iz prve polovice preteklega stoletja, petdesetih in šestdesetih let, je povedal Grava. S slovensko tablico pa je letos iz Ljubljane na Veliki trg privozil MG iz leta 1968, medtem ko ni bilo hrvaških gostov.

Starodobniki se bodo jutri mudili v mestu in na Krasu. Obe skupini pa bosta krenili in nazadnje pristali na Velikem trgu.