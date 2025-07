Starokrščanska bazilika pod šolo sredi Trsta

Kaj vse se skriva pod našimi nogami? Trst nas lahko, spričo svoje tisočletne zgodovine, vedno spet preseneti. Med obnovitvenimi deli na šoli Spaccini-Sauro v ulicah Madonna del mare in Tigor, pod Svetim Vidom, so arheologi pod telovadnico našli nov del skoraj 2000 let stare starokrščanske bazilike.

Prve dele antične bazilike so delavci odkrili leta 1963, ko so v ulici Madonna del mare postavljali greznično napeljavo in obnavljali cesto. Ostanki te cerkve se v glavnem nahajajo pod cestiščem in so, pod navadnimi pogoji, dostopni za javnost. Od nekdaj pa so arheologi vedeli, da je bila prvotna bazilika znatno večja od tega, kar so odkrili. Med obnovitvenimi deli na poslopju, ki gosti vrtec Spaccini in šolo Sauro, so v teh letih kake tri metre pod podom telovadnice odkrili nov del starokrščanske bazilike.

Relativno kmalu po nastanku zadnjih mozaikov je starokrščanska bazilika potonila v pozabo, zapustili so jo, morda zaradi požara. Nad njo so naposled zgradili cerkev, posvečeno Mariji, po kateri je tudi poimenovana ulica. Od te pa se je ohranilo še manj ostankov kakor od bazilike. O slednji velja tudi povedati, da se je nahajala zunaj takratnih meja mesta Trst, ni pa znano, kateremu svetniku je bila posvečena. Micheli je dejal, da gotovo ni bila posvečena kakemu mučeniku, saj ni nobene grobnice. V baziliki se sicer nahajajo relikviarij ter dva sarkofaga, lahko pa le ugibamo o tem, kdo je v njih počival. O mozaikih je Micheli še dejal, da so vsekakor primerljivi s tistimi, ki se nahajajo v oglejski baziliki. Ob zunanjem zidu cerkve, ki so ga odkrili pod šolo, so našli tudi nekdanji baptisterij, kjer so potem pokopali nekaj tržaških katoličanov.