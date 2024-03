Starši in občani za nekdanji Pavan oddali skoraj 600 podpisov

Občani in skupina staršev Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu so včeraj dopoldne v občinskih uradih izročili peticijo za zaščito igrišča in zelenice t.i. dvorišča Ex Pavan v Ulici Frausin. S skoraj 600 podpisi pozivajo občino, naj zagotovi skupnosti in še zlasti učencem ter dijakom šole območje z zelenico za dejavnosti na prostem.

Občina namerava namreč na omenjenem dvorišču zgraditi športni center, ki bi ga upravljalo tržaško športno društvo Ginnastica 81. Po uresničitvi projekta, ki je sicer le v začetni fazi, na kraju ne bi bilo prostora za vrt ali dvorišče. Trenutno je občina že začela z izpraznjevanjem poslopja, ki stoji ob robu ceste.

S peticijo starši opozarjajo občino, da sta na gosto naseljenem mestnem območju, kjer velika večina družin stanuje v manjših stanovanjih, vsaka zelenica in vsako drevo pomembni za otroke in celotno skupnost, za šolo pa, ki nima svojega primernega dvorišča za dejavnosti na prostem, dodana vrednost. Šolo v Ulici Frausin so v teh letih nekateri starši izbrali za svoje otroke tudi zato, ker je pouk lahko večkrat potekal na prostem. »Podpisniki želimo, da se občina obveže in v projekt doda primerno območje na prostem, ali pa šoli in skupnosti ponudi dobro alternativo v neposredni bližini. Dragocena za šolsko dejavnost bi bila seveda tudi nova telovadnica, v primeru in kot napovedano, da bi upravitelj dovolil skupnosti njeno uporabo,» je povedala predstavnica skupine staršev in socialne mreže Campo libero Anna Cozzi.

Med podpisniki niso samo starši, ampak številni prebivalci mestne četrti, ki se z gradnjo športnega centra, kakršnega predlaga občina, ne strinjajo in želijo, da bi prostor ostal na razpolago skupnosti.

»Župana in pristojne odbornike smo že večkrat prosili za pogovor, najprej z vabili, nato pa s protesti, saj odziva ni bilo,» je pred izročitvijo peticije povedal Matteo Antonante, predstavnik Odbora za Sv. Jakob. »Projekt nikakor ne upošteva potreb prebivalcev te četrti, ki ni primerna za to, da bi gostila večje športne dogodke, kakršne nameravajo prirejati v novem športnem središču. V projektu na primer ni predvidena ureditev parkirnih mest za športnike ali publiko.« Val