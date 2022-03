Starši osnovnošolcev proti selitvi Oddelka za mlade bralce

Novica o selitvi Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice iz Narodnega doma v Ul. Filzi v tistega pri Sv. Ivanu je bila za marsikoga hladna prha. Presenetila je še zlasti redne obiskovalce knjižničnih prostorov, ki so v pismo, pod katerega se podpisujejo Združenja staršev otrok osnovnih šol in vrtcev od Škednja in Sv. Jakoba, do Ricmanj, Doline, Katinare, Bazovice, Trebč, Opčin, Cola, Križa, Nabrežine, Barkovelj, Proseka, Zgonika, Šempolaja in Devina, prelili začudenje in obžalovanje nad odločitvijo, glede na to, da je sedanja lokacija ugodna in najbolj dostopna za vse.

»V Narodni dom v Ul. Filzi pridemo z različnih koncev mesta in okoliških krajev zlasti z javnim prevozom. V Oddelek za mlade bralce prihajajo v dopoldanskih urah šolski otroci, ki se tja pripeljejo z linijskimi avtobusi, ne da bi jim bilo treba prestopati – kar bi za marsikatero šolo terjala pot v svetoivanski Narodni dom. Tudi trditev, da je pri Sv. Ivanu več parkirnih mest, drži le delno, saj je pri Ul. Filzi veliko plačljivih pa tudi brezplačnih parkirnih mest,« so našteli mestne prednosti knjižnice in ugotavljali, da je v središču slovenska prisotnost v zadnjih letih marsikje upadla, mladinski oddelek pa je v tem pogledu izjema.

Kdor odločitvi upravnega odbora NŠK nasprotuje, lahko podpiše peticijo proti selitvi, ki jo je prejšnji teden spodbudila skupina obiskovalcev mladinske knjižnice: kdor bi jo želel podpreti, lahko to stori na tržaški Zvezi slovenskih kulturnih društev in v Baru Tabor v openskem Prosvetnem domu.