Stefano Ukmar zapustil Demokratsko stranko

Tržaški občinski svetnik Stefano Ukmar je zapustil Demokratsko stranko, v kateri je deloval vse od njene ustanovitve leta 2007. Do rednih občinskih volitev spomladi leta 2027 bo sicer ostal tržaški občinski svetnik in sicer kot neodvisni član znotraj svetniške skupine stranke, ki jo vodi Elly Schlein.

Politik iz Kontovela se je poslovil od Demokratske stranke, ker ne odobrava njene politične usmeritve do vojne v Ukrajini in njenega odnosa do Rusije. Ukmar je v intervjuju za Primorski dnevnik pojasnil, da z izstopom iz stranke tudi ni več član njene slovenske komponente.

Občinski svetnik, ki je svojčas sedel tudi v deželnem svetu, je kritičen do političnih razmer v slovenski manjšini. Enemu delu očita, da se prilizuje desnici, drugemu pa, da skuša prodati tržaški Kulturni dom Sloveniji, medtem ko istočasno podpira gradnjo »katedrale v puščavi«, ki je za Ukmarja Stadion 1. maj pri Sv. Ivanu v Trstu.