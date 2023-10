Stenice iz stanovanj podijo že več mesecev

Zamislite si, da ste komaj stopili v hotelsko sobo po dolgem potovanju. Utrujeni položite kovček na tapison, jopič na naslanjač in komaj čakate, da se uležete na posteljo. Nič hudega sluteči se po potovanju vrnete domov, z vami pa skoraj nevidni sopotniki, ki so na vas in vaše osebne predmete splezali med nočitvijo v hotelu. V slabem tednu si v vaši žimnici, na oblekah in v knjigah ustvarijo gnezda, v katerih vsakih petnajst dni zvalijo jajčeca. Hranijo se s krvjo. Človeka ugriznejo običajno med spanjem in kri sesajo od pet do dvajset minut. Težko se jih je znebiti, ker se zajedavci hitro razmnožujejo in predvsem premikajo iz enega prostora v drugi po različnih poteh. Poleg potovanj in hotelskih sob so lahko vir širjenja stenic enostavno sosednja stanovanja. Živali se z lahkoto premikajo po najmanjših odprtinah in celo po električni napeljavi. Temu so priča prebivalci nekaterih stavb ljudske gradnje družbe ATER na Pončani, ki iz svojih stanovanj že od junija podijo posteljne stenice.

Potem ko je pri Sv. Jakobu potekala dezinsekcija komarjev, ker se je pred dnevi pojavil primer mrzlice denge, med prebivalci območja narašča občutek zaskrbljenosti. Omenjeni zajedavci pa ne prinašajo nalezljivih bolezni, radi gnezdijo v čistem okolju in niso za zdravje nevarni, kot je na primer klop, za katerega zdravstveno podjetje v primeru invazije izvede dezinsekcijo. Griz stenic lahko sicer povzroči alergično reakcijo, ki sploh ni prijetna. Na svoji koži, dobesedno, jo je doživela gospa Angelica, medicinska sestra in stanovalka poslopja ATER na Pončani, ki je julija morala poiskati pomoč na urgenci.

