»Številčno smo se vrnili na začetek 20. stoletja«

Že vrsto let poslušamo, da se tržaška populacija stara, da mladi odhajajo s trebuhom za kruhom v druge kraje in podobne trditve. Te pa so konec lanskega leta dobile potrditev v podatkih nacionalnega inštituta Istat, iz katerih je razvidno, da je populacija občine Trst prvič od začetka 20. stoletja zdrsnila pod 200.000 prebivalcev. Konec decembra je namreč v Trstu prebivalo le 199.773 ljudi, od tega 95.881 moških in 103.892 žensk. Za demografski padec obstaja veliko različnih razlogov, tak pojav pa zahteva temeljit premislek in perspektivne odločitve v smeri privabljanja ljudi, da se odločijo za življenje v našem mestu.

»Trst mora pokazati svojo srednjeevropskost in se začeti odpirati, za kar je potrebno le malo politične volje,« je pojasnil podjetnik Edi Kraus in dodal, da predstavljajo številne znanstvene inštitucije, ki domujejo v okolici mesta, idealno začetno točko za preporod mesta in njegovega prebivalstva. Kot je povedal, se namreč mladi znanstveniki pri nas zadržujejo za določen čas. Ciljati pa bi bilo treba v ustvarjanje zagonskih podjetij, ki bi s pomočjo večjih znanstvenih inštitucij pri nas cvetela in privabljala nove potencialne prebivalce.

»Leta 1900 je imel Trst manj kot 180.000 prebivalcev, že deset let kasneje pa jih je imel 230.000, 50.000 več. 80% prirastka so predstavljali priseljenci, saj je bil za časa Avstro-Ogrske Trst med najpomembnejšimi mesti v cesarstvu,« nam je demografsko sliko mesta iz zgodovinskega vidika orisal zgodovinar Aleksej Kalc in dodal, da smo se decembra lani številčno vrnili na začetek 20. stoletja.