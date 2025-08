Število beguncev brez strehe nad glavo se je v minulih dneh podvojilo

V tednu med 30. julijem in 4. avgustom se je v Trstu podvojilo število beguncev, ki so zaradi pomanjkanja mesta v sprejemnih centrih ostali brez strehe nad glavo.

Italijanski solidarnostni konzorcij ICS, Valdeška diakonija in nevladniki International Rescuee Committee so na Trgu Libertà z okolico 28. julija naleteli na 95 prosilcev za azil, deset je bilo žensk in otrok, posebej ranljivih posameznikov.

Dva dni kasneje je bilo ljudi brez strehe nad glavo 111, v ponedeljek pa je na prosto mesto v enem od sprejemnih centrov na Tržaškem zaman čakalo kar 186 ljudi, od tega dve samski ženski ter štiri družine z otroki. Del ljudi po navadi začasno nastanitev najde v prenočišču v Ulici Sant’Anastasio oziroma v solidarni čakalnici Spazio 11 v Ulici Udine, kjer so zanje na razpolago kavči, ne pa tudi postelje. Preostanek konča na cesti ali pod lopo monumentalnega vhoda v Staro pristanišče na Trgu Santos.

»Situacija je v zadnjih tednih eksplodirala. Transferjev prosilcev za azil v druge dežele je od junija vse manj, prihodov pa je v poletnih mesecih veliko,« je na današnjem srečanju z mediji v tržaškem Novinarskem krožku opozoril predsednik ICS Gianfranco Schiavone. Z njim je spregovoril Alessandro Papes iz nevladne organizacije IRC, ki je za tržaške migracijske številke dejal, da bi bile z ustrezno politiko sprejemanja prosilcev za azil povsem obvladljive.