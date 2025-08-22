Število bolšjih sejmov narašča, povpraševanje po antikvariatu pa upada

Opčine so med vikendi priljubljena postojanka med amaterskimi športniki, ki se s svojimi kolesi odpravijo na Kras, turisti, ki se ob lepem vremenu zapodijo v Trst, ter med vaščani, ki se radi podružijo ob kavi. Že nekaj časa pa se dve soboti na mesec vrvež te kraške vasi še dodatno poveča, saj tu gostuje bolšji sejem. Zanimalo nas je, kaj se skriva za takim dogodkom in obiskali bolšjak na Opčinah, ki ga drugo soboto v mesecu organizira prostovoljsko društvo La voce dell’altipiano, ter sejem v Miljah, ki ga tu vsako drugo nedeljo v mesecu prireja združenje Cose di vecchie case; prav njihov sejem vsako četrto soboto v mesecu obišče tudi Opčine – tako bo tudi jutri, 23. avgusta, od 8. ure dalje.

Vsak vikend v mesecu in včasih celo med tednom v naši okolici potekajo sejmi antikvariata. Nekateri so v naši deželi že tradicionalni in znani daleč naokrog, na primer sejem v Gradišču (vsako 3. nedeljo v mesecu), število sejmov, ki jih večinoma organizirajo različna združenja, se pa stalno veča. »Rekla bi, da je to odvisno od vedno večje količine stvari, ki jih imamo na voljo za prodajo, hkrati pa tudi od večjega števila navdušencev, ki se s tem ukvarjamo; vsekakor pa ne zaradi večjega povpraševanja,« nam je povedala Barbara Bignami, ki se je začela z bolšjaki ukvarjati le pred tremi leti.

Da zanimanje publike za antikvariat upada, so izpostavili skoraj vsi sogovorniki. »Ko smo pri društvu Cose di vecchie case začeli leta 1989 s prirejanjem bolšjakov, je bilo povpraševanje veliko: v Miljah je bilo recimo 120 stojnic s ponudbo različnih predmetov, ki jih zdaj sploh ne najdemo,« je povedal Efrem Melani, eden od organizatorjev. To so bile na primer znamke, pa tudi kovanci in telefonske kartice. »Prav tako je upadlo povpraševanje po keramiki in porcelanu,« je poudarila Sara Monti, ki je najprej imela svojo trgovino z antikvariatom, zdaj pa že več let prodaja na sejmih. Medtem se je stojnici približal gospod, ki je povpraševal po ceni skrbno okrašene vaze: »Evo, to je odličen primer,« je povedala naša sogovornica. »Zdaj tako vazo prodajam za 40 evrov, pred le nekaj leti pa bi jo za dvakrat toliko«.