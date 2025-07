Število kontejnerjev rahlo upada, narašča pa promet Ro-Ro

Tržaško pristanišče je prvih šest mesecev tekočega leta zaključilo s skoraj neopaznim upadom količine sprejetega tovora, to je 28.747.489 ton, kar je -0,21 odstotka manj kot lani v tem obdobju, kljub težkim časom, ki ga doživlja kontejnerski promet po koncu zavezništva 2M (aliansa med največjima ladjarjema na svetu, MSC in Maersk).

Tekočega tovora so na pomolih upravljali za 19.772.629 ton (-0,34 odstotka), drugega pa za 8.919.910 ton. Slednje število je za 0,15 odstotka v porastu. Prav tako narašča promet Ro-Ro, ki je s 155.391 enotami za 5,28 odstotka bogatejši kot lani. Na morski avtocesti je tržaška luka preštela 477 postankov med januarjem in junijem 2025, 76 več kot lani (+18,95 odstotka). Uspeh pripisujejo tesnemu sodelovanju s Turčijo in koridorju, ki povezuje Jadran z vzhodnim Sredozemljem.

Prvi semester se tako zaključuje z rahlim upadom raztovorjenih kontejnerjev, to je 383.008 enot TEU (-1,74 odstotka). Promet v zaledju je za 5,30 odstotka v porastu z 273.758 enot TEU, pretovorjenega prometa pa je za 15,85 odstotka manj (109.250 enot TEU), čeprav je nekoliko v porastu v primerjavi z odstotkom, ki so ga zabeležili marca letos. Upad gre pripisati omenjenemu koncu zavezništva 2M in selitvi ladjarskega velikana Maersk na Reko, kjer gradi svoj terminal. Trdnega tovora je bilo do junija 54.950 ton, kar je za 7,95 odstotka manj kot lani, čeprav je bilo 39.598 ton žitaric (24,24 odstotka več kot lani) in 1150 ton kovinskih izdelkov, to je 100 odstotkov več kot lani.

Pri potniškem prometu so prav tako opazili upad. Tokrat gre za število potnikov. V prvi polovici leta jih je bilo 106.812, kar je za 13,90 odstotka manj kot lani. Tržaški postanek turističnih velikanov je sicer sezonska stalnica. Tudi železniški promet iz pristanišča rahlo upada, saj je iz njega krenilo 4058 vlakov, kar je za 0,78 odstotka manj kot lani.

Boljšo sliko je opaziti v tržiški luki, kjer so pretovorili 2.327.950 ton tovora (+37,89 odstotka), od katerih 1.925.503 ton je bilo trdnega tovora, za 54,51 odstotka več kot lani.