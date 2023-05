Število prihodov se je potrojilo, napoveduje se zahtevno poletje

Prihod migrantov se je v prvih štirih mesecih tega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani v Trstu povečal za več kot 300 odstotkov, v Furlaniji - Julijski krajini pa za 180 odstotkov. V celotni deželi so našteli 5909 migrantov (v enakem obdobju lani 2171), od tega samo v Trstu 3491 (lani 802), kar potrjuje, da je tu vstopna točka za migrante z zahodnobalkanske migracijske poti.

Ti podatki so izšli z včerajšnjega sestanka na prefekturi. Štirje prefekti Pietro Signoriello (Trst), Raffaele Ricciardi (Gorica), Massimo Marchesiello (Videm) in Domenico Lione (Pordenon), predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in deželni odbornik za varnost in migracije Pierpaolo Roberti so se srečali z vladnim komisarjem za migrantsko politiko (in nekdanjim tržaškim prefektom) Valeriom Valentijem, ki je priznal, da so številke v teh krajih skrb vzbujajoče, niso pa alarmantne.

Center za največ 300 ljudi

Na operativnem sestanku, ki je trajal skoraj dve uri, so dosegli načelen dogovor o potencialni ustanovitvi zbirnega centra za migrante. Kje ga bodo odprli, niso želeli povedati. Valenti je dejal, da bodo o tem odločali krajevni politiki, je pa pristavil, da bi zbirni centri morali biti narejeni za največ tristo ljudi. Valenti je za zaprtimi vrati pozorno prisluhnil problemom in potrebam Furlanije - Julijske krajine, v katero prihajajo migranti predvsem po balkanski poti. Ni obljubil velikih stvari, je pa zagotovil, da se bodo pripravili na poletne mesece, ko se bo po pričakovanjih povečalo število nezakonitih prihodov.

