Štipendije zaslužnim študentom

V Peterlinovi dvorani so včeraj zaslužnim študentkam in študentom podelili štipendije iz Sklada Albina Ločičnika. Nagrada, ki jo Slovenska prosveta razpisuje že deset let, je namenjena slovenskim univerzitetnim študentom inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji - Julijski krajini.

Strokovna komisija, ki so jo letos sestavljali Marjan Jevnikar, Sergij Pahor in Neža Kravos, je podelila štipendije po 1000 evrov Veroniki Bordon s fakultete za strojništvo (projektno aplikativni program), študentu ladijskega inženirstva Niku Trentu, Katerini Čufar s fakultete za inženirstvo procesov in materialov ter Mateji Zavadlav, raziskovalki z doktoratom na področju industrijskega inženirstva.

Komisija je do februarskega roka prejela enajst prošenj. Pri izbiri nagrajencev je upoštevala študijski uspeh, študijsko smer in aktivno sodelovanje pri slovenskih organizacijah v FJK.