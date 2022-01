Štiri raziskovalne štipendije za skupnih 100.000 evrov

Tržaška univerza in tovarna Wärtsilä v Boljuncu razpisujeta štiri raziskovalne štipendije za skupno vrednost 100 tisoč evrov, ki jih namenjata razvoju dejavnosti v okviru centra Opificio Digitale in projekta SMACT za spoznavanje novih tehnologij in povezovanje znanstvenega raziskovalnega sveta z industrijo. Razpis je namenjen diplomiranim inženirjem in doktorskim študentom elektronike, mehanike in drugih specifičnih inženirskih oddelkov, ki prispevajo k prehodu v svet tehnologij 4.0.

Raziskovalci bodo delali v novih prostorih tovarne Wärtsilä, ki so jih oktobra letos ustvarili v sodelovanju s SMACT in centrom Opificio Digitale, da bi začeli z izdelovanjem digitalnih dvojčkov motorjev in drugih strojev Digital Twin. Prvo fazo raziskovalnega projekta bodo posvetili raziskovanju motorjev z notranjim izgorevanjem z nižjim vplivom na okolje v tovarnah in na ladjah. S specifičnimi kodami in izračuni bodo raziskovalci izdelali digitalne dvojčke, ki bodo čimbolj podobni snovnim procesom oz. strojem.

»Z raziskovalnimi štipendijami, ki dokazujejo tesno povezavo s tržaško univerzo, bodo naši novi prostori postali center inovacije,« je sporočil predsednik Wärtsile za Italijo Andrea Bochicchio in dodal, da si univerza prizadeva ne le za izobrazbo bodočih kadrov, ampak tudi za neposredno povezovanje študija s svetom dela.

Wärtsilä in Univerza sta stopila na skupno pot, kot sami trdita, da bi tovarno spremenili v programsko okolje izobraževanja in ustvarjanja. Prijave na razpis zbirajo do 13. januarja na spletni strani www.opificiodigitale.eu.