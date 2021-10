Štirje mušketirji za Dipiazzo

Desnica je pred drugim krogom volitev za tržaško župansko mesto popoldne zaigrala svoje adute. Kot štirje Dumasovi mušketirji so se v bran sedanjemu županu Robertu Dipiazzi na Borznem trgu postavili sami državni desničarski kalibri – predsednica stranke Bratje Italije Giorgia Meloni, vodja Lige Matteo Salvini, podpredsednik desnosredinske Naprej Italija Antonio Tajani in vodja gibanja Noi con l'Italia Maurizio Lupi.

Kar je bilo napovedano kot srečanje z novinarji, se je v resnici spremenilo v shod ob ploskanju in vzklikanju podpornikov. Podporo Dipiazzi je Lupi ponudil kot zaščito demokracije, svobode in vrednot, Melonijeva pa je namignila, da je razvoj oz. razcvet mesta vsem na dlani in tako mora tudi nadaljevati. Volilno kampanjo so po njeni oceni zasenčile laži levice, ki uporablja vedno eno in isto tehniko – blatenje nasprotnika in hvaljenje samega sebe: izid volitev bo neizprosen, je dejala in povabila vse na volišča.

Pikri Salvini se je dotaknil fašizma in komunizma, ki ju je zgodovina že pokopala in ne bodo se več vrnili, je dejal. »Glejmo raje v prihodnost in pustimo te nostalgične Titove pajdaše in tiste, ki zanikajo fojbe, v zameno pa nam ponujajo lekcije svobode.« Parado je zaključil Tajani, ki je Dipiazzo označil kot idealnega župana, s katerim se lahko »italijansko« mesto ponaša, ker je čisto in vabljivo. Kako tudi ne bi bilo, saj se je ob koncu sam Dipiazza primerjal z Marijo Terezijo.